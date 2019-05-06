Сборная России по хоккею вернулась в Москву после победы в Евротуре

Сборная России по хоккею вернулась из чешского Брно в Москву после участия в чешском этапе Евротура. Команда прилетела в столицу России в 5 утра.
Россияне уступили Швеции (4:6) и Финляндии (1:3) и обыграли Чехию (4:1). Победа над чехами помогла команде выиграть Евротур-2018/19. На счету команды Ильи Воробьева 22 очка, Финляндии - 19 очков, Швеции - 17, Чехии - 14.
В этом сезоне россияне выиграли финский Кубок Карьяла и домашний Кубок Первого канала. Команда продолжает подготовку к чемпионату мира-2019. Первый матч на турнире в Словакии россияне проведут 10 мая.
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