Сборная России по хоккею вернулась в Москву после победы в Евротуре

Сборная России по хоккею вернулась из чешского Брно в Москву после участия в чешском этапе Евротура. Команда прилетела в столицу России в 5 утра.



Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала / Новости от 15.12.2018 22:42

Россияне уступили Швеции (4:6) и Финляндии (1:3) и обыграли Чехию (4:1). Победа над чехами помогла команде выиграть Евротур-2018/19. На счету команды Ильи Воробьева 22 очка, Финляндии - 19 очков, Швеции - 17, Чехии - 14.

В этом сезоне россияне выиграли финский Кубок Карьяла и домашний Кубок Первого канала. Команда продолжает подготовку к чемпионату мира-2019. Первый матч на турнире в Словакии россияне проведут 10 мая.