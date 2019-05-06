Федор Емельяненко ответил на вопрос о политической карьере

Боец ММА Федор Емельяненко отметил, что пока не планирует политическую карьеру. Также он подчеркнул, что не видит себя в роли президента России.



Емельяненко попросил руководство Bellator не ставить его в бою с россиянами / Новости от 14.10.2018 08:41

"Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет. Его только недавно выбрали, кажется, у него еще четыре с половиной года", - приводит "Чемпионат" слова Емельяненко.

Емельяненко в профессиональной карьере провел 45 боев, в которых одержал 38 побед. В последнем поединке в финале "Гран-при" Bellator Федор уступил Райану Бейдеру и не смог завоевать чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Bellator планирует организовать для Федора турне и провести три боя - в США, Японии и Москве.