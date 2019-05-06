Федор Емельяненко ответил на вопрос о политической карьере

Боец ММА Федор Емельяненко отметил, что пока не планирует политическую карьеру. Также он подчеркнул, что не видит себя в роли президента России.
"Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет. Его только недавно выбрали, кажется, у него еще четыре с половиной года", - приводит "Чемпионат" слова Емельяненко.
Емельяненко в профессиональной карьере провел 45 боев, в которых одержал 38 побед. В последнем поединке в финале "Гран-при" Bellator Федор уступил Райану Бейдеру и не смог завоевать чемпионский пояс.
Ранее сообщалось, что Bellator планирует организовать для Федора турне и провести три боя - в США, Японии и Москве.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах".
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?