Фигуристка Липницкая рассказала, о чем думала после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая рассказала, что делал после завершения карьеры. Россиянка выиграла золото Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, после чего ее результаты упали. В августе 2017 года спортсменка объявила о прекращении выступлений.



Юлия Липницкая завершила свою карьеру

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"На Олимпиаде мне хотелось победить и оставить свой след в истории. Мне это удалось, но я не знала, что стану такой популярной. Был период, когда совсем не хотелось видеть коньки и иметь дело с фигурным катанием. Мне нужна была пауза.

Потом катание вернулось в мою жизнь. Сейчас я занимаюсь комментированием, но на это не всегда хватает времени из-за участия в "Академии чемпионов", - приводит 25ans слова Липницкой.

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