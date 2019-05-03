Путин поручил ОКР обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) обеспечить участие российской команды в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Поручение было озвучено по итогам заседания Совета по физической культуре и спорту.



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"Принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г.Токио (Япония) без ограничений", - говорится в поручении Путина к ОКР, размещенном на сайте Кремля.

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Срок выполнения поручения - до 2 декабря 2019 года. Ответственный за исполнение - глава ОКР Станислав Поздняков.