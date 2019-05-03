Абрамович не хочет продавать "Челси" британскому миллиардеру

Российский миллиардер Роман Абрамович не намерен продавать "Челси". Бизнесмен не будет встречаться с британцем Джимо Рэтклифформ по этому вопросу, сообщает Sky Sports.
Ранее СМИ сообщили о том, что Рэтклифф намерен купить "Челси". Самый богатый человек Великобритании хочет тем самым войти в футбольный бизнес, несмотря на то, что является поклонником "Манчестер Юнайтед".
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Абрамович является владельцем "Челси" с 2003 года. За это время россиянин вложил в клуб более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Стоимость лондонской команды возросла в несколько раз.
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"Челси" с 2003 года пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз становился обладателем Кубка Англии, трижды выиграли Кубок лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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