УЕФА не стал наказывать сборную Украины за участие в матчах бразильца Мораеса

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что УЕФА отклонил жалобу сборных Португалии и Люксембурга на участие бразильца Жуниора Мораеса в составе украинской команды. Нападающий "Шахтера" в марте дебютировал в составе сборной Украины.



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У сборных Португалии и Люксмебурга были претензии к тому, что Жуниор Мораес не выполнил условий пребывания на Украине. По мнению соперников сборной Украины, бразилец не имел права смены спортивного гражданства, несмотря на то, что получил украинский паспорт.

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Мораес с 2012 года выступал за донецкий "Металлург", а с 2015-го - за киевское "Динамо". В 2017 году он уехал в аренду в чемпионат Китая. Тем самым Мораес не провел непрерывно на территории Украины 5 лет.

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В УЕФА подтвердили, что Мораес имел право выступать за сборную Украины. Никаких дисциплинарных санкций в отношении сборной не будет предпринято.