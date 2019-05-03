УЕФА не стал наказывать сборную Украины за участие в матчах бразильца Мораеса

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что УЕФА отклонил жалобу сборных Португалии и Люксембурга на участие бразильца Жуниора Мораеса в составе украинской команды. Нападающий "Шахтера" в марте дебютировал в составе сборной Украины.
У сборных Португалии и Люксмебурга были претензии к тому, что Жуниор Мораес не выполнил условий пребывания на Украине. По мнению соперников сборной Украины, бразилец не имел права смены спортивного гражданства, несмотря на то, что получил украинский паспорт.
Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле
Мораес с 2012 года выступал за донецкий "Металлург", а с 2015-го - за киевское "Динамо". В 2017 году он уехал в аренду в чемпионат Китая. Тем самым Мораес не провел непрерывно на территории Украины 5 лет.
Легкоатлетке Семене придется снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях
В УЕФА подтвердили, что Мораес имел право выступать за сборную Украины. Никаких дисциплинарных санкций в отношении сборной не будет предпринято.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Владелец кемеровской пекарни сообщил о ее закрытии из-за нападок гомосексуалистов и правозащитников.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?