Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016. Девушка посчитала, что обслуживание автомобиля обходится ей 1100 рублей в день.
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В сумму расходов входят: ежегодный автомобильный налог (60 тысяч рублей), полная страховка (150 тысяч рублей), противоугонная спутниковая система (23 тысячи рублей), ТО (65 тысяч рублей), а также бензин (4200 за полный бак).
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"Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней 3 года, и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьезных финансовых потерь", - написала Шишкина в Instgram.
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Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой и девятикратной чемпионкой мира.
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