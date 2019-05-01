Отец Нурмагомедова: задушу отца Макгрегора привязанными руками

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, отметил, что не видит смысла проводить бой с Тони Макгрегором, отцом Конорам Макгрегора. Абдулманап является мастером спорта СССР по вольной борьбе, чемпионом Украины по дзюдо и самбо.



Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор (Пародия by Тилэкс)

"Говорят, что мы можем подраться? Привязанными руками его задушу. Вот у меня будут привязанные руки, вы его запустите, и я все равно задушу. Не верите? Можете ему предложить. Я профессионал, тренируюсь всю жизнь. У нас разный класс, нельзя сравнивать", - заявил Абдулманап в интервью на ютуб-канале Игоря Лазорина.

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Отметим, Абдулманап тренировал чемпионов России по вольной борьбе, чемпионов мира по боевому самбо.

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