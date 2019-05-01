Российский боксер Лебедев получил пояс чемпиона WBA после отказа Усика

Украинский боксер Александр Усик после перехода в тяжелый вес отказался от чемпионского пояса WBA Super. Вакантный титул отдали временному чемпиону Денису Лебедеву, сообщает промоутерская компания "Мир бокса".
Лебедеву теперь необходимо проводить защиту чемпионского титула. Ожидается, что россиянин встретится с казахстанцем Бейбутом Шуменовым или британцем Лоуренсом Околи. После защиты Лебедев может завершить карьеру.
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Ранее Усик собрал все титулы в первом тяжелом весе, выиграв Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).
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