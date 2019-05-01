Российский боксер Лебедев получил пояс чемпиона WBA после отказа Усика

Украинский боксер Александр Усик после перехода в тяжелый вес отказался от чемпионского пояса WBA Super. Вакантный титул отдали временному чемпиону Денису Лебедеву, сообщает промоутерская компания "Мир бокса".



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Лебедеву теперь необходимо проводить защиту чемпионского титула. Ожидается, что россиянин встретится с казахстанцем Бейбутом Шуменовым или британцем Лоуренсом Околи. После защиты Лебедев может завершить карьеру.

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Ранее Усик собрал все титулы в первом тяжелом весе, выиграв Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).

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