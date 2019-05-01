Легкоатлетке Семене придется снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях

Легкоатлетка Кастер Семеня проиграла иск к Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Ее жалобу отклонил Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).
Ранее спортсменка из ЮАР подала жалобу на решение IAAF. Организация установила предельный уровень тестостерона в организме, с которым девушки могут быть допущены к соревнованиям. У Семени, которая выиграла два олимпийских золота в беге на 800 метров, постоянно повышенный уровень этого гормона.
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По заявлению главы CAS, Семене теперь необходимо принимать специальные препараты, чтобы понизить уровень тестостерона и участвовать в соревнованиях. IAAF может еще пересмотреть необходимый показатель. Новые правила должны вступить в силу 8 мая.
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