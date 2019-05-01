Хоккеист СКА Павел Дацюк объявил об уходе из клуба. У игрока 30 апреля закончился контракт с питерской командой.
Дацюк в Twitter обратился к болельщикам. Он выступал за СКА с 2016 года. Хоккеист поблагодарил клуб за то, что работники команды помогли ему сконцентрироваться на игре. Также он сказал спасибо тренерам и партнерам, с которым прошел через многие препятствия.
Фигуристка Загитова исполнила мечту слепой девочки
"И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли "Ледовый дворец" и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!" - закончил свое обращение Дацюк.
"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов
Дацюк начал свою карьеру в Екатеринбурге в команде "Спартак". Затем выступал за "Динамо-Энергию", а в 2000 году перешел в "Ак Барс". В 2001 году уехал в НХЛ, где 15 сезонов провел в "Детройте".
Дацюк завоевал два Кубка Стэнли. В НХЛ он провел 953 матча, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. После возвращения в КХЛ в трех сезонах отыграл за СКА 166 матчей, в которых набрал 147 (43+104) очков.
Ковальчук - капитан сборной России, Овечкин и Малкин - ассистенты
Ожидается, что Дацюк продолжит карьеру в "Автомобилисте". О переходе 40-летнего хоккеиста должно быть объявлено в ближайшее время.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?