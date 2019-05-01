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Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА

Спорт

Хоккеист СКА Павел Дацюк объявил об уходе из клуба. У игрока 30 апреля закончился контракт с питерской командой.


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Дацюк в Twitter обратился к болельщикам. Он выступал за СКА с 2016 года. Хоккеист поблагодарил клуб за то, что работники команды помогли ему сконцентрироваться на игре. Также он сказал спасибо тренерам и партнерам, с которым прошел через многие препятствия.

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"И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли "Ледовый дворец" и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!" - закончил свое обращение Дацюк.

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Дацюк начал свою карьеру в Екатеринбурге в команде "Спартак". Затем выступал за "Динамо-Энергию", а в 2000 году перешел в "Ак Барс". В 2001 году уехал в НХЛ, где 15 сезонов провел в "Детройте".

Дацюк завоевал два Кубка Стэнли. В НХЛ он провел 953 матча, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. После возвращения в КХЛ в трех сезонах отыграл за СКА 166 матчей, в которых набрал 147 (43+104) очков.

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Ожидается, что Дацюк продолжит карьеру в "Автомобилисте". О переходе 40-летнего хоккеиста должно быть объявлено в ближайшее время.

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Темы КХЛ СКА хоккей Павел Дацюк
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