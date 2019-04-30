Фигуристка Загитова исполнила мечту слепой девочки

Фигуристка Алина Загитова, как и обещала, исполнила мечту слепой девочки Снежаны Черепановой. Олимпийская чемпионка встретилась с ней в Москве и провела тренировку.

О мечте Снежаны стало известно в эфире передачи Андрея Малахова. Журналист заявил, что созвонился с Загитовой, которая тогда находилась в Канаде. Чемпионка пообещала на Пасху встретиться с девочкой и провести с ней тренировку.

Загитова на Пасху исполнит мечту слепой девочки

"В воскресенье на Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что на Пасху твоя мечта осуществится. Это будет без камер. Вы встретитесь, пообщаетесь, обсудите все", - заявил в эфире Малахов.

Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой

Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Также она является чемпионкой мира и Европы. В этом сезоне 16-летняя фигуристка выиграла три этапа Гран-при и стала второй в финале турнира.

Загитова боялась опозорить Россию на чемпионате мира по фигурному катанию