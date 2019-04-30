Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба "Динамо"

Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс". Сделка оформлена окончательно, ее стоимость - символическая сумма в 1 рубль.
Вместе с тем, ВТБ возьмет на себя обязательства по погашению долга "Динамо" перед ВСО "Динамо" на сумму 5,3 миллиарда рублей. Задолженность будет выплачена в течение восьми лет равными траншами без процентов.
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С приходом нового собственника в "Динамо" сменится состав руководства клубом. Совет директоров возглавит Юрий Соловьев, который занимает пост заместителя президента-председателя Правления ВТБ. Генеральным директором клуба станет Юрий Белкин.
ВТБ является собственником стадиона "ВТБ-Арена" в Петровском парке, на котором свои матчи будет проводить "Динамо". Первый матч на футбольной арене должен был состояться в феврале, но стадион не был допущен РФС из-за плохого качества поля.
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ВТБ, кроме футбольного "Динамо", спонсирует хоккейный клуб, является спонсором этапа "Формулы-1" в Сочи, а также команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей на Дакаре.
Также ВТБ является спонсором и основателем баскетбольной Единой лиги ВТБ, спонсором сборных России по волейболу, Федерации спортивной гимнастики России и теннисного Кубка Кремля.
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