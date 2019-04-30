Травма Дзюбы оказалась несерьезной

Футболист "Зенита" Артем Дзюба сообщил, что его повреждение, полученное в игре с "Крыльями Советов", оказалось несерьезным. Ранее предполагалось, что форвард может пропустить матч 27-го тура чемпионата России с "Ахматом".
"Всем спасибо за беспокойство, оказалось не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное, будем стараться побыстрее восстановиться", - заявил Дзюба в видеообращении к болельщикам в Instagram.
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Дзюба в этом сезоне провел 34 матча в составе "Зенита", в которых забил 13 мячей. Питерцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Локомотив" на 8 очков. Чемпионский титул команда может завоевать уже на предстоящих выходных в том случае, если победит "Ахмат", а "Локо" потеряет очки в игре с "Арсеналом".
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