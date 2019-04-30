Дворкоич предложил провести финал шахмантного Гран-при в "Сколково"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович предложил провести финальный матч московского этапа Гран-при в "Сколково". По его словам, матч состоится на главной площадке парка, если это позволит расписание.



Совет Федерации будет мониторить работу «Сколково»...

Дворкович сообщил, что основные матчи Гран-при состоятся в Центральном шахматном клубе на Гоголевском бульваре. Финал планируется провести в "Сколково", чтобы привлечь интерес множества людей.

Также Дворкович сообщил, что на территории "Сколково" планируется строительство теннисного и футбольного стадионов и хоккейной площадки. Объекты смогут принять международные соревнования.

Первый этап Гран-при по шахматам в Москве состоится с 16 по 30 мая. Также в программе запланированы еще три этапа - в Риге и Юрмале (11-25 июля), Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).

По результатам четырех этапов два лучших шахматиста получат путевки на турнир претендентов в 2020 году, где определится второй участник матча за шахматную корону. Чемпионом трижды подряд стал норвежец Магнус Карлессен.