Власти Дагестана не дали "Анжи" 650 миллионов рублей

Председатель правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов сообщил, что футбольному клубу "Анжи" было отказано в предоставлении финансовой помощи. Руководители махачкалинской команды просили транш в размере 650 миллионов рублей.



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По словам Карибова, в регионе сложная финансовая ситуация. У республики нет никаких оснований выдать деньги "Анжи" - клуб полностью коммерческий. Кроме того, эти средства не были внесены в республиканский бюджет.

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Карибов в комментарии Sport24 отметил, что 650 миллионов рублей - это большая сумма. У региона есть другие первоочередные задачи - строительство новых школ, детских садов и поликлиник, обеспечение жителей питьевой водой и множество других насущных проблем.

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"Анжи" испытывает серьезные финансовые трудности. По сообщениям СМИ, футболисты восьмой месяц не получают зарплату. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 26-ти матчах.

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Ранее руководители "Анжи" сообщали, что команда существует за счет средств РПЛ и РФС. Денег хватает на перелеты и проведение матчей, но зарплатную ведомость клуб закрыть не в состоянии.