Ковальчук - капитан сборной России, Овечкин и Малкин - ассистенты

Хоккеист "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России. Его ассистентами стали Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников, сообщает пресс-служба ФХР.



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Ковальчук вместе с командой две золотые медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Он провел в составе команды 117 матчей, в которых забросил 49 шайб и сделал 54 результативные передачи.

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Сборная России с 1 по 5 мая примет участие в этапе Евротура в Чехии. Команда традиционно сыграет с Чехией, Швецией и Финляндией. Эти игры станут последними в Евротуре сезона-2018/19. Сборная России лидирует в турнирной таблице на данный момент.

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Позже команда Ильи Воробьева отправится на чемпионат мира в Словакию. Выступления там начнутся 10 мая. Команда на групповом этапе сыграет с Чехией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Италией и Австрией.

Игры плей-офф начнутся 23 мая, финал состоится 26 мая в Братиславе.

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