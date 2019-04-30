Призовой фонд Уимблдона подняли до 49,5 миллионов долларов

Организаторы Уимблдона объявили призовой фонд турнира в 2019 году. Теннисисты получат рекордные для турниров на травяных кортах 49,5 миллионов долларов.



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Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 3,05 миллиона долларов. Это второй показатель среди теннисных турниров.

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Призовой фонд Australian Open в этом году составил 44,5 миллиона долларов, на Roland Garros теннисистам выплатят 42,6 миллиона. Рекорд принадлежит US Open - в прошлом году фонд турнира составил 53 миллиона долларов. Призовые на этот сезон еще не объявлены.

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В 2018 году победителями Уимблдонского турнира в одиночном разряде стали испанка Гарбинье Мугуруса и швейцарец Роджер Федерер. В парном разряде у женщин титул завоевали россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, у мужчин - Лукаш Кубот и Марсело Мело. В миксте победу одержали Джейми Маррей и Мартина Хингис.

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