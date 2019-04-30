Призовой фонд Уимблдона подняли до 49,5 миллионов долларов

Организаторы Уимблдона объявили призовой фонд турнира в 2019 году. Теннисисты получат рекордные для турниров на травяных кортах 49,5 миллионов долларов.
Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 3,05 миллиона долларов. Это второй показатель среди теннисных турниров.
Мария Шарапова: хочу стать матерью и женой, но не знаю, что будет через 20 лет
Призовой фонд Australian Open в этом году составил 44,5 миллиона долларов, на Roland Garros теннисистам выплатят 42,6 миллиона. Рекорд принадлежит US Open - в прошлом году фонд турнира составил 53 миллиона долларов. Призовые на этот сезон еще не объявлены.
Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини "Игры престолов"
В 2018 году победителями Уимблдонского турнира в одиночном разряде стали испанка Гарбинье Мугуруса и швейцарец Роджер Федерер. В парном разряде у женщин титул завоевали россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, у мужчин - Лукаш Кубот и Марсело Мело. В миксте победу одержали Джейми Маррей и Мартина Хингис.
Полиция позитивно оценила баннер фанатов "Зенита" с нетрезвым Дядей Степой
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?