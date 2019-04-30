Отец Хабиба Нурмагомедова считает, что Макгрегор не достоин реванша

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, в комментарии ТАСС отметил, что не видит возможности проведения боя-реванша с Конором Макгрегором. По его мнению, ирландец должен доказать свою состоятельность в деле.



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По словам Абдулманапа, Макгрегору необходимо провести несколько успешных боев, чтобы претендовать на поединок с Хабибом. Нурмагомедов-старший считает, что Конор мог бы встретиться с Джастином Гэтжи или Исламом Махачевым.

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Кроме того, Абдулманап отметил, что Макгрегор сдался в бою с Хабибом, поэтому не может требовать реванша.

Поединок между Хабибом и Конором состоялся 7 октября в Атланте. Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом. После завершения боя россиянин выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку на трибунах с командой соперника. Тем самым он ответил на постоянные провокации перед боем.

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За свое поведение Хабиб получил 9 месяцев дисквалификации. Конор был отстранен на полгода. Россиянин 7 сентября будет защищать чемпионский титул UFC в легком весе в бою с Дастином Порье.

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