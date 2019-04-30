Футболист "Барселоны" Лионель Месси получит правительственную награду Каталонии. Ему будет вручен Крест Сан-Жорди, который носит имя Святого Георгия, патрона и защитника Каталонии.
Это вторая по значимости награда в Каталонии. Она вручается физическим и юридическим лицам за большой вклад в развитие каталонского общества.
На официальном сайте "Барселоны" отмечается, что Месси внес вклад в массовый спорт. Аргентинский футболист "воплощает в себе такие социальные атрибуты, как смирение, честность, командный дух и уважение".
Полиция позитивно оценила баннер фанатов "Зенита" с нетрезвым Дядей Степой
Месси является обладателем различных рекордов "Барселоны" и испанского футбола. Так, на выходных он в десятый раз выиграл чемпионат Испании, чего ранее не удавалось ни одному игроку "Барсы".
Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ
Кроме того, Месси - лучший бомбардир в истории "Барселоны", чемпионата Испании, сборной Аргентины, "Эль-класико". На его счету пять призов лучшему футболисту мира и множество других рекордов и достижений.
Фигуристы Тарасова и Морозов переезжают в США
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
С заявлениями о будущей политике Владимира Зеленского выступают члены его "команды". Насколько эти люди транслируют мнение будущего президента?