Футболисту Месси будет вручен Крест святого Георгия

Футболист "Барселоны" Лионель Месси получит правительственную награду Каталонии. Ему будет вручен Крест Сан-Жорди, который носит имя Святого Георгия, патрона и защитника Каталонии.



Месси – самый титулованный игрок в истории «Барселоны» / Новости от 13.08.2018 13:28

Это вторая по значимости награда в Каталонии. Она вручается физическим и юридическим лицам за большой вклад в развитие каталонского общества.

На официальном сайте "Барселоны" отмечается, что Месси внес вклад в массовый спорт. Аргентинский футболист "воплощает в себе такие социальные атрибуты, как смирение, честность, командный дух и уважение".

Полиция позитивно оценила баннер фанатов "Зенита" с нетрезвым Дядей Степой

Месси является обладателем различных рекордов "Барселоны" и испанского футбола. Так, на выходных он в десятый раз выиграл чемпионат Испании, чего ранее не удавалось ни одному игроку "Барсы".

Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Кроме того, Месси - лучший бомбардир в истории "Барселоны", чемпионата Испании, сборной Аргентины, "Эль-класико". На его счету пять призов лучшему футболисту мира и множество других рекордов и достижений.

Фигуристы Тарасова и Морозов переезжают в США