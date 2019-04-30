Суд может вынести приговор Кокорину накануне Дня Победы

Татьяна Стукалова, адвокат футболиста Александра Кокорина, сообщила, что ожидает вынесение приговора судом 8 мая. Рассмотрение дела Пресненским судом Москвы будет продолжено 6 мая.



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По словам Стукаловой, в этот день свои доказательства предоставит защита Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина. После этого стороны начнут прения. Уже 8 мая судья сможет вынести приговор.

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Также Стукалова в комментарии для "РИА Новости" заявила, что защите удалось развалить обвинение в той части, где футболистов и их друзей обвиняют в хулиганстве. По ее мнению, суд может вынести жестки приговор, только если будет основываться на показаниях потерпевших.

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Пресненский суд рассматривает дело по существу с 9 апреля. Ранее были допрошены свидетели, потерпевшие Пак, Гайсин и Словчук и сами обвиняемые.

Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Александр Протасовицкий и Павел Мамаев 8 октября стали участниками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя Виталия Соловчука у клуба "Эгоист". В кафе "Кофемания" Александр Кокорин ударил стулом чиновника Пака, а его младший брат Кирилл нанес два удара руками.

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С того момента подсудимые находятся под арестом. Мера пресечения была продлена до 25 сентября.