Полиция позитивно оценила баннер фанатов "Зенита" с нетрезвым Дядей Степой

Болельщики "Зенита" во время матча 25-го тура чемпионата России против "Динамо" вывесили на трибунах баннер с карикатурой на милиционера Дядю Степу. На плакате персонаж изображен в нетрезвом виде, с бутылкой водки, татуировкой в виде буквы "Д" и медалью "За Кокорина".

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Тем самым фанаты поддержали футболиста Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью чиновнику Денису Паку. Кроме того, баннер - это отсыл к милицейскому прошлому клуба "Динамо".

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В РПЛ заявили, что баннер был согласован со всеми структурам, в том числе с полицией. Фанаты перед каждым матчем присылают эскизы плактов, которые хотят пронести на стадион. По словам работника отдела безопасности РПЛ Антона Захарова, в полиции баннер восприняли позитивно.

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"Когда мы обсуждали этот баннер, пообщались с представителями полиции, они с улыбкой оценили его", - приводит "РИА Новости" слова Захарова.