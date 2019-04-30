Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что матчи 27-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания. Тем самым футболисты почтут память жертв Великой Отечественной войны. Кроме того, футболисты примут участие в других символических акциях.
Матчи 27-го тура чемпионата России пройдут с 3 по 5 мая.
Чемпионат России, 27-й тур
3 мая
"Енисей" - "Анжи"
"Рубин" - "Оренбург"
4 мая
"Урал" - "Спартак"
"Ахмат" - "Зенит"
"Арсенал" - "Локомотив"
5 мая
"Крылья Советов" - "Уфа"
ЦСКА - "Динамо"
"Ростов" - "Краснодар"
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