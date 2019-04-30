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Источник Правда.Ру

Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Спорт

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что матчи 27-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания. Тем самым футболисты почтут память жертв Великой Отечественной войны. Кроме того, футболисты примут участие в других символических акциях.


Путин призвал помнить героев ВОВ и воспитывать память в потомках / Новости от 19.09.2018 17:47

Матчи 27-го тура чемпионата России пройдут с 3 по 5 мая.

Чемпионат России, 27-й тур

3 мая

"Енисей" - "Анжи"

"Рубин" - "Оренбург"

4 мая

"Урал" - "Спартак"

"Ахмат" - "Зенит"

"Арсенал" - "Локомотив"

5 мая

"Крылья Советов" - "Уфа"

ЦСКА - "Динамо"

"Ростов" - "Краснодар"

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Темы ВОВ РПЛ футбол чемпионат России по футболу
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