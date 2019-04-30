Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов

Замначальника отдела по работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов сообщил, что по итогам матча 26-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА были выявлены три болельщика, нарушившие правила посещения спортивных мероприятий. Игра состоялась в воскресенье и завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарцев.



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По словам Сафонова, фанаты использовали на стадионе пиротехнику. После просмотра камер видеонаблюдения удалось установить их личности. Болельщики получили двое суток административного ареста и один года запрета посещения спортивных мероприятий, сообщает "Спорт-Экспресс".

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