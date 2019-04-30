Мария Шарапова: хочу стать матерью и женой, но не знаю, что будет через 20 лет

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не строит планы на длительный срок. Бывшая первая ракетка мира хотела бы стать хорошей матерью и женой, но не знает, как это получится.



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В октябре 2018 года стало известно, что Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гликсом.

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"Я надеюсь, что через 20 лет у меня по-прежнему будет энергия. Я хочу быть матерью и хорошей женой, но ты не знаешь, что произойдет в жизни. Не всегда происходит все по плану. Папа всегда говорил мне: "Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах".

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Поэтому я не хочу волноваться о том, что будет через 20 лет. Всегда старалась сделать все идеально, но потом поняла, что это невозможно. Нужно посвятить себя чему-то конкретному", - приводит Tennis World USA слова Шараповой.

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В марте 2016 года Шарапова была дисквалифицирована на 1,5 года за употребление мелдония. После отстранения она вернулась на корт, но выпала из первой десятки рейтинга WTA. C 2017 года смогла выиграть только один турнир в Тяньцзине. На данный момент занимает 28-е место в рейтинге WTA.