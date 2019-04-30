Фигуристы Тарасова и Морозов переезжают в США

Лучшая спортивная пара России будет тренироваться в США. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов закончили сотрудничество с Максимом Траньковым и теперь будут работать под руководством тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер, сообщает пресс-служба ФФККР.
По словам Тарасовой, пара начнет подготовку к новому сезону в конце мая после отпуска. Фигуристы переезжают во Флориду, где будут работать с Зуевой. Мозер будет консультировать пару. Также возможно и участие Транькова, который заявил, что не может в одиночку отвечать за первую пару России, сообщает "РИА Новости".
Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини "Игры престолов"
Тарасова и Морозов ранее выиграли финал "Гран-при", два золота на чемпионатах Европы, два серебра и бронзу на чемпионатах мира. На Олимпиаде-2018 пара заняла четвертое место, а в командных соревнованиях завоевала серебро.
Фигуристка Тараканова после ухода от Плющенко ищет нового спонсора
Зуева ранее тренировала пару Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. Фигуристы завоевали две золотые олимпийские медали в 1988 и 1994 годах.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.