Фигуристы Тарасова и Морозов переезжают в США

Лучшая спортивная пара России будет тренироваться в США. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов закончили сотрудничество с Максимом Траньковым и теперь будут работать под руководством тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер, сообщает пресс-служба ФФККР.



Российские фигуристы Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в США / Новости от 22.10.2018 09:41

По словам Тарасовой, пара начнет подготовку к новому сезону в конце мая после отпуска. Фигуристы переезжают во Флориду, где будут работать с Зуевой. Мозер будет консультировать пару. Также возможно и участие Транькова, который заявил, что не может в одиночку отвечать за первую пару России, сообщает "РИА Новости".

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Тарасова и Морозов ранее выиграли финал "Гран-при", два золота на чемпионатах Европы, два серебра и бронзу на чемпионатах мира. На Олимпиаде-2018 пара заняла четвертое место, а в командных соревнованиях завоевала серебро.

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Зуева ранее тренировала пару Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. Фигуристы завоевали две золотые олимпийские медали в 1988 и 1994 годах.