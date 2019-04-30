Полиция арестовала двух человек за публикацию фотографий с телом футболиста Салы

Британская полиция задержала двух человек, которые в интернете разместили фотографии тела погибшего футболиста Эмилиано Салы. Арестованы 48-летняя женщина и 62-летний мужчина, сообщает AFP.



Сестра пропавшего на самолете Сала попросила не прекращать его поиски / Новости от 25.01.2019 11:20

Подозреваемые опубликовали фотографии, на которых показан момент вскрытия тела Салы в морге. Их обвиняют во взломе компьютерной сети одной из клиник, в которой проводилось вскрытие.

Эмилиано Сала погиб 21 января в результате падения легкомоторного самолета над Ла-Маншем. Тело футболиста удалось найти с помощью частной поисковой операции, которую оплатила семья игрока. Вскрытие было проведено 7 февраля, после чего тело отправили в Аргентину, где Сала был похоронен.

Неймар сообщил, что хочет перейти из "ПСЖ" в "Реал"

Футболист 18 января подписал контракт с валлийским клубом "Кардифф Сити", затем поехал попрощаться с партнерами по "Нанту", а 21 числа летел обратно. Он нанял частного пилота, чтобы сократить время перелета - рейсов из Нанта в Кардифф нет.

Луческу извинился перед украинцами за слова о Лобановском

Клуб английской премьер-лиги должен заплатить за Салу 18 миллионов евро, что является рекордом. После гибели футболиста "Кардифф" отказался выплачивать "Нанту" сумму, спором займется ФИФА.

Отец футболиста Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Ранее сообщалось, что спустя три месяца после гибели Эмилиано умер его отец. Причина смерти Салы-старшего не сообщалась.