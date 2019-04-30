14-летняя фигуристка Александра Трусова раскрыла некоторые подробности новой программы на следующий сезон. В 2019 году она прекращает выступления в юниорах и переходит во взрослое катание.
Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен. Девушка будет использовать музыки из киноэпопеи.
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"В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра Престолов». Основные композиции - Matt Bellamy - Pray (High Valerian), Ramin Djawadi - The Night king", - написала Трусова в Instagram.
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Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, победительницей этапов и финала юниорского "Гран-при". В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России среди взрослых. Фигуристка стала одной из первых, исполнив четверной лутц. На этапе в Армении россиянка исполнила каскад четверной лутц - тройной риттебргер, который ранее не делали ни мужчины, ни женщины.
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