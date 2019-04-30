Вратарь сборной России Василевский представил шлем на чемпионат мира

Дэн Мильштейн, агент вратаря "Тампы-Бэй" Андрея Василевского, показал шлем, в котором россиянин будет выступать на чемпионате мира по хоккею-2019. На шлеме есть надпись "Россия", а также "Red Macine" или "Красная машина" - прозвище сборной России. Шлем выполнен в ярких цветах, на нем изображен двуглавый орел.

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Васлилевский в КХЛ выступал за "Салават Юлаев", в 2014 году он перебрался за океан и спустя два сезона стал основным голкипером "Тампы". В регулярном чемпионате НХЛ провел 208 матчей, в которых одержал 124 победы с процентом отраженных бросков 91,9.

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Статистика Василевского в Кубке Стэнли - 33 матча, 15 побед и 91,3 процента отраженных бросков.

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В составе сборной России Василевский принял участие в двух чемпионатах мира - в 2014 и 2017 годах. На первом турнире провел 2 игры и завоевал золото. На втором в его активе 9 матчей (7 побед) и бронза.