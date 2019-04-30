Губерниев назвал биатлониста Цветкова слабаком

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что биатлонист Максим Цветков не попал в состав сборной России на следующий сезон. Заявка команды была оглашена Союзом биатлонистов России (СБР) во вторник.



Губерниев о скандале с биатлонистами

Цветков на протяжении четырех сезонов входил в основной состав команды и участвовал в Кубке мира. На его счету 5 золотых медалей в мужских эстафетах на этапах КМ, а также золото чемпионата мира в Хохфильцене.

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В индивидуальных видах Цветков ни разу не поднимался на высшую ступень, но имеет в активе семь подиумов. Наивысшая позиция в зачете Кубка мира - 19-е место в сезоне-2016/17. В прошлом сезоне биатлонист принял участие только в двух этапах Кубка мира в Германии и выпал из состава.

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На вопрос болельщика в Instagram о том, почему Цветков не попадает в состав, Губерниев ответил лаконично: "Слабак".

Сам биатлонист заявил, что новость о непопадании в сборную стала для него неожиданной. Цветков вместе с тренером разработали план подготовки к сезону. Тренироваться биталонист начал 6 апреля.

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