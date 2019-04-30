Губерниев назвал биатлониста Цветкова слабаком

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что биатлонист Максим Цветков не попал в состав сборной России на следующий сезон. Заявка команды была оглашена Союзом биатлонистов России (СБР) во вторник.
Цветков на протяжении четырех сезонов входил в основной состав команды и участвовал в Кубке мира. На его счету 5 золотых медалей в мужских эстафетах на этапах КМ, а также золото чемпионата мира в Хохфильцене.
Фигуристка Тараканова после ухода от Плющенко ищет нового спонсора
В индивидуальных видах Цветков ни разу не поднимался на высшую ступень, но имеет в активе семь подиумов. Наивысшая позиция в зачете Кубка мира - 19-е место в сезоне-2016/17. В прошлом сезоне биатлонист принял участие только в двух этапах Кубка мира в Германии и выпал из состава.
Дмитрий Яшкин поедет на чемпионат мира по хоккею со сборной Чехии
На вопрос болельщика в Instagram о том, почему Цветков не попадает в состав, Губерниев ответил лаконично: "Слабак".
Сам биатлонист заявил, что новость о непопадании в сборную стала для него неожиданной. Цветков вместе с тренером разработали план подготовки к сезону. Тренироваться биталонист начал 6 апреля.
Майк Тайсон: в молодости я был членом банды и стрелял в людей
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.