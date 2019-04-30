Дацик проведет бой с отсидевшим за убийство Новоселовым

Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой с Максимом Новоселовым. Афиша поединка появилась в Instagram Новоселова. Бой состоится 29 июня во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде. Судей на этом поединке не будет.

Новоселов в 1993 году был осужден на 14 лет за убийство. По сведениям МВД, в начале 90-х боец состоял в одной из ОПГ. В 2004 году Новоселов вышел из тюрьмы и принял участие в боях. Он провел 5 поединков, в которых одержал 2 победы и потерпел 2 поражения. Еще одна встреча завершилась вничью.

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В 2012 году Новоселов снова попал в тюрьму, на этот раз за организацию наркобизнеса. Бойца осудили на 3,5 года. После выхода на свободу он продолжил карьеру в смешанных единоборствах. Провел 3 поединка, в которых одержал 3 победы.

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Дацик в 2011 году был осужден за разбойные нападения. В колонии он провел 5 лет. В марте 2016 года боец вышел на свободу, но в мае снова загремел за решетку. Во второй раз вышел из тюрьмы в феврале этого года.

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После освобождения провел один бой, который нельзя назвать профессиональным. В апреле он вышел против ММА-блогера Артема Тарасова. Поединок состоялся в одном из фитнес-клубов Москвы. Дацик и Тарасов провел три раунда, в конце боя судьи отдали победу блогеру из-за того, что Дацик неоднократно нарушил правила.