Власти Бразилии арестовали самолет и вертолет футболиста Неймара

На часть имущества футболиста Неймара наложен арест в Бразилии. Власти заблокировали самолет и вертолет игрока сборной по делу о неуплате налогов, сообщает UOL.



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Футболист теперь не может пользоваться самолетом Cessna Citation 680 и вертолетом Eurocopter France 130 B4. Стоимость двух летательных средств оценивается в 20 миллионов долларов.

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Ранее прокуратура Бразилии открыла дело против Неймара и в 2015 году оштрафовала его на 45 миллионов долларов. Футболист и его отец, который одновременно является и агентом, скрыли от властей доходы от перехода из "Сантоса" в "Барселону" и не заплатили налоги.

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Позже была подана апелляция, сумма штрафа была снижена до 17 миллионов долларов. Разбирательства продолжаются, адвокаты семьи Неймара хотят снизить штраф до 3 миллионов.

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Неймар отыграл в "Барселоне" четыре сезона, а в 2017 году перешел в "ПСЖ", став самым дорогим футболистом мира. За его переход каталонцы получили 222 миллиона евро.