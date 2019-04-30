Кафельников обратился к миллиардеру Алекперову с просьбой спасти "Спартак"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выступил с обращением к совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову. Олимпийский чемпион попросил миллиардера спасти "Спартак".
Кафельников отметил, что большинство болельщиков хотят возвращения в команду итальянского тренера Массимо Карреры, который в 2017 году привел команду к первому за 16 лет чемпионскому титулу. По его словам, фанаты хотят выхода команды в Лигу чемпионов.
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По мнению Кафельникова, Алекперов сможет вернуть итальянца в клуб. Миллиардер является совладельцем "Спартака" наряду с Леонидом Федуном. Бывший теннисист считает, что в московском клубе системный кризис во всех отделах - от пресс-службы до состава команды.
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"Вагит Юсуфович, Вы - последняя надежда болельщиков "Спартака" и лично меня", - написал Кафельников в своем телеграм-канале.
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"Спартак" в октябре 2018 года уволил Массимо Карреру с поста главного тренера. Команду возглавил Олег Кононов. Сейчас спартаковцы занимают пятое место в турнирной таблице, опережая на 1 очков тульский "Арсенал".
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