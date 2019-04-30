Неймар сообщил, что хочет перейти из "ПСЖ" в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Неймар в разговоре с партнером по сборной Бразилии Марсело сообщил, что хотел бы перейти в "Реал". Эту информацию распространил журналист испанского El Chiringuito TV Эдуардо Инда.



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Ранее сообщалось, что "Реал" охотится за Неймаром и предлагает ему выгодный контракт, но отец и агент футболиста опроверг эту информацию. До перехода в "ПСЖ" бразилец выступал за "Барселону".

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Неймар перешел в каталонский клуб из "Сантоса" в 2013 году. За четыре сезона отыграл 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 2017 году бразилец стал самым дорогим футболистом мира - "ПСЖ" заплатил "Барселоне" 222 миллиона евро.

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Позже у УЕФА возникли вопросы из-за того, что парижане могли нарушить финансовый fair play - принцип, по которому клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. Сделка была проведена через катарский инвестиционный фонд - по документам Неймар сам выкупил свой контракт и уже потом перешел в "ПСЖ".

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За два сезона в "ПСЖ" провел 53 матча, в которых забил 48 мячей. В январе этого года он получил травму и не выступал за парижан до конца апреля. В прошедшем на выходных финале Кубка Франции против "Ренна" (2:2, 5:6 по пенальти) футболист забил гол, но после игры ударил болельщика на трибунах. За это Неймару грозит длительная дисквалификация.