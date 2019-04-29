"Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" и догнал "Спартак"

"Оренбург" и тульский "Арсенал" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России - 1:1. На 62-й минуте гол забил нападающий туляков Лука Джорджевич, ответный мяч провел португальский полузащитник хозяев Рикарду Алвеш.
"Арсенал" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей. Команда набрала 39 очков и догнала "Спартак" в турнирной таблице. Тульская и московская команды ведут борьбу за пятое место, которое дает право стартовать в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.
У красно-белых есть матч в запасе - свою игру 26-го тура с "Рубином" они еще не сыграли. Следующим соперником "Арсенала" станет "Локомотив".
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