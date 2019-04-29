Фигуристка Тараканова после ухода от Плющенко ищет нового спонсора

15-летняя фигуристка Анастасия Тараканова объявила об уходе из школы Евгения Плющенко. Девушка вернулась к бывшему тренеру Светлане Пановой и попросила помощи у болельщиков.
Тараканова обратилась к фанатам через Instagram и сообщила, что начала активную подготовку к следующем сезону.
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"Сейчас идет активный поиск музыки на следующие программы. Если у кого есть предложения и варианты, пишите мне, буду благодарна за вашу помощь. Также ещё я активно ищу себе спонсора - мой прежний спонсор остался на прошлом катке", - заявила Тараканова.
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Тараканова в сезоне-2017/18 выиграла этап юниорского "Гран-при" в Австрии, а также была третьей в финале этого турнира. В сезоне-2018/19 15-летняя фигуристка завоевала золото на этапе в Словении.
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