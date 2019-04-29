Дмитрий Яшкин поедет на чемпионат мира по хоккею со сборной Чехии

Хоккеист "Вашингтона" Дмитрий Яшкин согласился выступать за сборную Чехии на чемпионате мира-2019. Игрок получил вызов в команду после вылета "Кэпиталз" из первого раунда Кубка Стэнли.
Яшкин в этом сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 47 очков, забросил 24 шайбы и сделав 23 передачи.
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У Яшкина есть русские корни. Его отец Алексей также был хоккеистом и выступал за воскресенский "Химик". В 1993 году Дмитрий родился в Омске, но позже семья уехала в Чехию, где Яшкин-старший завершал карьеру.
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С 2013 года он выступает в НХЛ. За сборную Чехии в 2018 году выступал на чемпионате мира. Чехи на том турнире вышли в четвертьфинал, где уступили сборной США (2:3).
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