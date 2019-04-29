Стерлинг признан лучшим футболистом чемпионата Англии

Спортивные журналисты Англии выбрали лучшего игрока сезона. Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.
В голосовании Ассоциации спортивных журналистов он набрал 62 процента голосов. Второе место занял защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третье - форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
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Стерлинг в этом сезоне провел 32 матча в чемпионате Англии. Хавбек забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. "Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" на одно очко за два тура до конца.
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