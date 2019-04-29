Тренер "Лидса" Бьелса приказал команде пропустить гол без сопротивления

В английском чемпионшипе на выходных произошел удивительный случай. Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса во время игры с "Астон Виллой" заставил своих футболистов дать сопернику забить гол без сопротивления.
Все дело в том, что "Лидс" на 72-й минуте забил гол усилиями Матеуша Клиха, но за минуту до этого игрок "Астон Виллы" получил травму и остался лежать на газоне. Игроки "Лидса" никак не отреагировали на соперника и продолжили атаку.
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В результате на поле возникла стычка между футболистами. Игроки "Астон Виллы" обвинили соперников в нарушении принципа честной игры. Тренер "Лидса" Бьелса, которого в футбольном мире называют не иначе, как Псих, принял неожиданное решение.
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Аргентинский специалист приказал команде дать сопернику забить гол, в результате чего статус-кво был восстановлен. Матч так и завершился со счетом 1:1.
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"Лидс" в итоге лишился шансов на выход в премьер-лигу напрямую. Команда уже точно не сможет занять первое или второе место в чемпиншипе и примет участие в плей-офф. Третью путевку в АПЛ разыграют четыре команды в стыковых матчах.
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