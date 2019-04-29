УЕФА назвал арбитров на полуфинальные матчи Лиги чемпионов

УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет работать на первом полуфинале Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Игру обслужит голландский судья Бьорн Куйперс. Матч состоится 1 мая в Барселоне.
Помогать главному арбитру будут ассистенты Марио Дикс и Эрвин Зейнстрва, видеоассистентами - Данни Маккели и Пол ван Букел. Резервным арбитром выступит грек Тасос Сидиропулос.
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Ранее стало известно, что другой полуфинал между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Матеу Лаосом. Матч состоится в Лондоне 30 апреля.
Ассистентами станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, за видеопомощь будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес, а резервным арбитром назначен Ундиано Мальенко.
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