СБР опубликовал состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав мужской и женской сборных России на следующий сезон. В основной состав команды вошли по восемь мужчин и женщин.
В состав мужской команды вошли: Александр Поварницын, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
В женской команде к этапам Кубка мира будут готовиться: Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Светлана Миронов, Виктория Сливко, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова.
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В прошлом сезоне лучшим в мужской команды был Александр Логинов, который занял второе место в Кубке мира. В женском зачете Екатерина Юрлова показала 14-й результат.
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Кроме того, были названы спортсмены, которые будут находиться в резервном составе. Они будут выступать, в основном, в Кубке IBU. В мужской команде это: Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий иванов, Карим Хаили, Евгений Сидоров, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский и Василий Томшин.
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В женский резерв попали: Полина Шевнина, Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева и Кристина Егорова.
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