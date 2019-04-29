CAS объявит вердикт по делу легкоатлетки Семени 1 мая

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) объявит решение по делу легкоатлетки Кастер Семени 1 мая. Ранее суд несколько раз переносил оглашение вердикта.



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В июне 2018 года Семеня подала иск в СAS на решение Международной федерации легкой атлетики (IAAF) допускать спортсменок на соревнования с учетом уровня тестостерона в организме. В том случае, если необходимый предел гормона в женском организме будет превышен, спортсменок планируется отстранять от стартов.

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По плану IAAF новый регламент должен был начать действовать с 1 ноября 2018 года, но после иска Семени его отложили. Южноафриканка выиграла две золотые медали на Олимпийских играх, а также золото чемпионата мира в беге на 800 метров.

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В организме спортсменки был выявлен повышенный уровень тестостерона. По сведениям британских СМИ, IAAF намерена признать Семеню "мужчиной, ощущающим себя женщиной". В организации это утверждение опровергли, но подтвердили новые нормы регламента по тестостерону.

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Это вызвало большой скандал в мире спорта, решение по делу Семени ожидается многими правозащитными организациями.