Майк Тайсон: в молодости я был членом банды и стрелял в людей

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон признался, что в молодости испытывал проблем с законом. По словам боксера, он был членом банды. Тайсон считает, что его спас бокс, а нынешнее поколение молодежи находится в незавидном положении.
"У молодежи сейчас просто нет надежды. Они становятся преступниками, потому что не верят в себя. Меня спас бокс. До занятий спортом я был уверен, что буду убивать людей. Ситуация была похожая на ту, которая есть сейчас. В молодости я совершал нападения и разбои. Я был членом банды и стрелял в людей. Надежду дал только бокс", - заявил Тайсон в интервью Metro.
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он провел 58 боев, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. Тайсон владел поясом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В 1996 году Тайсон потерял титулы в бою с британцем Эвандером Холифилдом. Бой-реванш в 1997 году также завершился для Тайсона неудачно. Боксера дисквалифицировал за то, что он дважды укусил соперника за ухо.
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