Молодежка ЦСКА впервые выиграла чемпионат России по футболу

Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России по футболу за четыре тура до финиша. Армейцы набрали 64 очка, а "Спартак" допустил осечку в 26-м туре и отстал от лидера на 13 очков.



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ЦСКА в этом сезоне возглавляет Андрей Аксенов. Армейцы за 26 туров добились 20 побед, 4 раза сыграли вничью и 2 раза проиграли.

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Молодежное первенство России проводится с сезона-2008. Это первая победа ЦСКА в этом турнире. Ранее армейцы трижды становились вторыми и пять раз завоевывали бронзовые медали.

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По количеству побед в молодежном первенстве лидирует "Спартак" - 4. Также чемпионат выигрывали "Динамо" (3 раза), "Локомотив" (2), "Зенит" (1) и "Краснодар" (1).

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