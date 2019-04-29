Молодежка ЦСКА впервые выиграла чемпионат России по футболу

Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России по футболу за четыре тура до финиша. Армейцы набрали 64 очка, а "Спартак" допустил осечку в 26-м туре и отстал от лидера на 13 очков.
ЦСКА в этом сезоне возглавляет Андрей Аксенов. Армейцы за 26 туров добились 20 побед, 4 раза сыграли вничью и 2 раза проиграли.
В Испании изменен формат проведения Кубка и Суперкубка по футболу
Молодежное первенство России проводится с сезона-2008. Это первая победа ЦСКА в этом турнире. Ранее армейцы трижды становились вторыми и пять раз завоевывали бронзовые медали.
Дзюба записал обращение к болельщикам
По количеству побед в молодежном первенстве лидирует "Спартак" - 4. Также чемпионат выигрывали "Динамо" (3 раза), "Локомотив" (2), "Зенит" (1) и "Краснодар" (1).
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания из-за гибели футболиста Шурала
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.