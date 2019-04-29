В Испании изменен формат проведения Кубка и Суперкубка по футболу

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла изменения в регламент проведения Кубка Короля и Суперкубка, сообщает пресс-служба организации. Новый формат вступает в действие со следующего сезона.
Участие в Суперкубке вместо двух команд примут четыре - финалисты Кубка и две лучшие команды из чемпионата. Если одна команда получит право участия в турнире и через Кубок, и через чемпионат, ее место отдадут третьей или четвертой команде ла лиги. Кроме того, изменены сроки проведения турнира. Теперь он будет проходить в январе, а не в летние месяцы. Команды проведут полуфиналы и финал из одного матча.
В Кубке Испании будут принимать участие 116 команд. Все стадии турнира, кроме полуфиналов, будут состоять из одного матча. На протяжении последних 15 лет команды проводили по два матча, начиная с 1/16 финала.
Рекордсменом по количеству Кубков и Суперкубков Испании является "Барселона". Каталонцы 30 раз завоевали Кубок и 13 раз Суперкубок.
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