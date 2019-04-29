Макгрегор всех обманул. Он не собирался уходить из ММА

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что не сможет полностью уйти из этого вида спорта. Так он ответил на вопрос болельщика, который поинтересовался, когда ирландец вернется к боям.



Макгрегор ждет реванша от Нурмагомедова / Новости от 07.10.2018 14:17

26 марта Макгрегор заявил, что завершает карьеру в единоборствах. Позже, 4 апреля, он сказал, что все же может вернуться в октагон.

"Если быть честным, то не думаю, что я способен полностью уйти из ММА. Мы все бойцы, каждый из нас будет бороться до конца. Почему бы не делать этого в прямом эфире", - написал боец в Twitter.

После объявления о завершении карьеры между Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым разгорелся очередной скандал. Россиянин обвинил ирландца в том, что тот просто делает PR и ведет себя "как ревнивая жена". На это Конор высмеял жену Хабиба из-за того, что на свадьбе она была одета в хиджаб. Ирландца обвинили в том, что он оскорбляет чувства мусульман.

Макгрегор в октагоне провел 25 боев, в которых одержал 21 победу и 4 раза проиграл. В последнем бою на турнире UFC ирландец уступил Нурмагомедову.