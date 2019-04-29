Боец Дацик объявил набор в детскую секцию. Обещает тренировать бесплатно

Скандальный боец Вячеслав Дацик в Instagram объявил о наборе детей от 10 до 16 лет в свою секцию. Тренировать ребят спортсмен обещает бесплатно. Первая тренировка состоится уже в эту пятницу.
Дацик известен своим скандальным характером, а также националистическими взглядами. В 2007 году он совершил серию нападений на магазины, посл чего Дацика поместили в психиатрию. Из клиники боец бежал и пытался скрыться в Финляндии.
Власти этого государства не предоставили ему убежища, а вместо того арестовали за ношение оружия. Дацик был признан вменяемым и посл отбывания срока в Финляндии депортирован в Россию. В 2011 году бойца приговорили к пяти годам лишения свободы. На волю он вышел в марте 2016 года, но уже в мае снова попал за решетку.
Дацика приговорили к 3,5 годам лишения свободы за разбой. Из тюрьмы он вышел в феврале 2019 года. Посл освобождения Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. Скандальный боец несколько раз нарушил правила и был дисквалифицирован арбитром.
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