Боец Дацик объявил набор в детскую секцию. Обещает тренировать бесплатно

Скандальный боец Вячеслав Дацик в Instagram объявил о наборе детей от 10 до 16 лет в свою секцию. Тренировать ребят спортсмен обещает бесплатно. Первая тренировка состоится уже в эту пятницу.



Дацик и Тарасов. Пресс-конференция перед боем.

Дацик известен своим скандальным характером, а также националистическими взглядами. В 2007 году он совершил серию нападений на магазины, посл чего Дацика поместили в психиатрию. Из клиники боец бежал и пытался скрыться в Финляндии.

Власти этого государства не предоставили ему убежища, а вместо того арестовали за ношение оружия. Дацик был признан вменяемым и посл отбывания срока в Финляндии депортирован в Россию. В 2011 году бойца приговорили к пяти годам лишения свободы. На волю он вышел в марте 2016 года, но уже в мае снова попал за решетку.

Дацика приговорили к 3,5 годам лишения свободы за разбой. Из тюрьмы он вышел в феврале 2019 года. Посл освобождения Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. Скандальный боец несколько раз нарушил правила и был дисквалифицирован арбитром.