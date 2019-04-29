Тренерский штаб убрал пять хоккеистов из сборной России

Пятеро хоккеистов покинули расположение сборной России. По решению тренерского штаба подготовку к чемпионату мира прекратили защитники Артем Сергеев, Егор Яковлев и нападающие Павел Красковский, Анатолий Голышв в Владимир Ткачев. Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте поблагодарила игроков за работу.
Решение тренерского штаба связано с тем, что в скором времени состав команды пополнять игроки из НХЛ. В этом году на чемпионат мира отправятся почти все русские звезды лиги - Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов. Кроме того, в состав команды вызваны защитники Никита Зайцев, Богдан Кисилевич, Илья Любушкин, а также вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев.
Сборная России с 1 по 5 мая примет участие в этапе Евротура в Чехии. Команда традиционно сыграет с Чехией, Швецией и Финляндией. Эти игры станут последними в Евротуре сезона-2018/19. Сборная России лидирует в турнирной таблице на данный момент.
Позже команда Ильи Воробьева отправится на чемпионат мира в Словакию. Выступления там начнутся 10 мая.
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