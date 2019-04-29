Олег Знарок возглавил хоккейный "Спартак"

56-летний российский специалист Олег Знарок назначен главным тренером клуба КХЛ "Спартак". Между сторонами подписан однолетний контракт, который автоматически может быть продлен еще на один сезон, сообщает пресс-служба красно-белых.



Олег Знарок стал консультантом штаба национальной сборной по хоккею / Новости от 27.11.2018 13:17

По словам генерального менеджера клуба Алексея Жамнова, Знарок доказал свою состоятельность в российском хоккее и на международном уровне. Перед приглашением в "Спартак" Знарок обсудил с клубом принципы работы и того, как должна играть команда. Позиции тренера и клуба в это вопросе совпали.

Знарок уже начала формирование состава на следующий сезон. "Спартак" пожелал тренеру успехов в работе.

Знарок является Заслуженным тренером России. Под его руководством сборная России выиграла чемпионат мира-2014 и Олимпийские игры-2018.

Свою тренерскую карьеру Знарок начал в 2005 году. Он вывел молодежную сборную Латвии в высший дивизион чемпионата мира. Спустя год ему доверили национальную сборную Латвии, которую тренер возглавлял до 2011 года. Команда занимала 7-е место в дивизионе А чемпионата мира. На Олимпиаде-2010 стала 12-й.

В 2008 году Знарок вернулся в Россию, где возглавил ХК МВД. В первом сезоне в истории КХЛ команда заняла 18-е место. В 2010 году ХК МВД дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил "Ак Барсу".

В 2011 году Знарок ушел из сборной Латвии и возглавил московское "Динамо". С ним команда дважды подряд завоевала Кубок Гагагрина. В 2014 году стал тренером сборной России, где проработал до 2018 года. С 2016 года параллельно возглавлял СКА, который привел к победе в Кубке Гагарина-2017.

В регулярном чемпионате КХЛ команды Знарка провели 423 матча, одержав 291 победу. Статистика в плей-офф - 75 матчей и 33 победы. Сборная России под его руководством провела 50 матчей, в которых одержала 40 побед.