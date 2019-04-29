Две самбистки подрались после турнира во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке 27 и 28 апреля прошел турнир по самбо. Соревнования были посвящены памяти Юрия Потапова. Турнир завершился скандалом, когда две самбистки устроили драку на трибунах.



Драка двух самбисток во Владивостоке.

В драке участвовали Ольги Вицина и Юлия Литвинцева, которые являются мастерами спорта по самбо. Перед этим спортсменки разыграли в бою бронзовую медаль турнира в категории до 56 кг. Победу в схватке за награду одержала Литвинцева.

По словам девушки, она победила соперницу со значительным перевесом - 6:0. После схватки она шла мимо трибуны, где находилась Вицина. Соперница ударила Литвинцеву исподтишка. В потасовку также влез парень Вициной, который оттолкнул Литвинцеву на стол, где находились врачи.

Самбистка после этого попыталась ударить в ответ. По словам самой Литвинцевой, она находилась в состоянии аффекта и не помнит этого момента. Девушку увезли на скорой в больницу, где ей поставили диагноз сотрясение мозга и перелом носа. В тот же день Литвинцевой сделали операцию, сообщает vl.ru.

Девушка написала заявление в полицию. В данный момент полицейские проводят проверку этого инцидента. Участники конфликта отстранены от соревнований, их ожидает дисквалификация от международной федерации самбо за неспортивное поведение. Кроме того, Литвинцева может быть лишена бронзовой медали.